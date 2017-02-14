Греция планирует назначить компанию Ротшильдов консультантом по долгам

Власти Греции планируют назначить консалтинговую компанию Ротшильдов в качестве советника по реструктуризации госдолга страны в стремлении уйти от затянувшегося противостояния с кредиторами и избежать дефолта.

Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По ее версии, греческое правительство надеется добиться такого назначения до встречи министров финансов стран еврозоны 20 февраля.

Как отмечает издание, компания Ротшильдов будет консультировать Афины во всех сферах, касающихся задолженности, в том числе по ведению переговоров с кредиторами и возобновлению выпуска греческим правительством суверенных облигаций.

Консультанты представителей европейской династии Ротшильдов, по сведениям газеты, заменят в этом качестве инвестиционный банк из США Lazard, который тесно работал с греческим минфином по реструктуризации долга.

В министерстве финансов Греции и в компании Ротшильдов не стали комментировать данные сообщения, пишет ТАСС.



С 2010 года страны зоны евро и Международный валютный фонд выделили Греции по программам финансовой помощи кредиты почти на €250 млрд. В августе 2015 года была принята третья международная программа кредитования Греции европейскими институтами в размере до €86 млрд. На тот момент греческий долг превышал €315 млрд (175% ВВП). В соответствии с европейским Пактом стабильности и роста объем суверенной задолженности государств зоны евро не должен превышать 60% ВВП.





