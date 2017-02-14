Власти Греции планируют назначить консалтинговую компанию Ротшильдов в качестве советника по реструктуризации госдолга страны в стремлении уйти от затянувшегося противостояния с кредиторами и избежать дефолта.
Об этом сообщает газета Financial Times (FT).
По ее версии, греческое правительство надеется добиться такого назначения до встречи министров финансов стран еврозоны 20 февраля.
Как отмечает издание, компания Ротшильдов будет консультировать Афины во всех сферах, касающихся задолженности, в том числе по ведению переговоров с кредиторами и возобновлению выпуска греческим правительством суверенных облигаций.
Консультанты представителей европейской династии Ротшильдов, по сведениям газеты, заменят в этом качестве инвестиционный банк из США Lazard, который тесно работал с греческим минфином по реструктуризации долга.
В министерстве финансов Греции и в компании Ротшильдов не стали комментировать данные сообщения, пишет ТАСС.
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