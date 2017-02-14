В Малайзии погиб брат лидера КНДР

Власти Малайзии подтвердили скоропостижную смерть старшего сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына - Ким Чон Нама.

Информацию о смерти Ким Чон Нама, ранее переданную агентствами Рейтер и Йонхап со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи, подтвердила малайзийская полиция, пишет ВВС.

Причину смерти Ким Чон Нама малайзийские власти пока не называют. Местные СМИ сообщали, что он был убит в результате нападения.

По данным южнокорейского телеканала Chosun, 45-летний мужчина был отравлен с помощью игл с ядом в аэропорту Куала-Лумпура. По сведениям телеканала, на Ким Чон Нама напали две женщины, они смогли скрыться с места преступления.

Старший сын Ким Чен Ира считался одним из претендентов на место лидера Северной Кореи. Однако у Ким Чон Нама возникли конфликты с отцом после неудачной попытки в 2001 году попасть в Японию по поддельному паспорту.

В итоге преемником стал другой сын - Ким Чен Ын, который возглавил Северную Корею после смерти отца в декабре 2011 года.

В последние годы Ким Чон Нам не появлялся в Северной Корее. Сообщается, что большую часть времени он проводил в китайском Макао.

Ким Чон Нам был известен как сторонник реформ в стране. В одном из интервью японской газете он заявил, что выступает против передачи власти в Северной Корее по наследству.

Ким Чен Ын пытается укрепить свое влияние в стране на фоне растущего международного давления из-за ядерной программы Северной Кореи. В 2013 году в стране был казнен дядя Ким Чен Ына Чан Сон Тхэкю.

Его обвинили в попытке государственного переворота и коррупции. Считалось, что Ким Чон Нам был близок со своим казненным дядей.