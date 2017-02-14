НАТО увеличило расходы на оборону на 10 млрд долларов

Перед началом встречи министров обороны членов НАТО в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что расходы на оборону стран Североатлантического альянса (без учета США) за 2016 год возросли на 10 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба альянса, пишет РБК.

"После многих лет урезания расходов на оборону мы вышли из трудного положения. Сегодня я могу представить вам новые обновленные данные за 2016 год. Расходы на оборону увеличились на 3,8% среди европейских союзников и Канады. Это значительно больше, чем мы первоначально предполагали. И это составляет примерно 10 миллиардов долларов", - отметил генсек, подчеркнув, что жизненно важно сохранить такую тенденцию в будущем "для усиления обороны", заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.





