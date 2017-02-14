Герцог и герцогиня Кембриджские усилили охрану своей лондонской резиденции ради принца Георга и принцессы Шарлотты.
В конце 2016 года принц Уильям и герцогиня Кэтрин объявили о переезде из поместья Анмер-Холл в Норфолке, где они жили последние три года, в Кенсингтонский дворец в Лондоне, пишет elle.ru.
Причины этого кроются в увеличении обязанностей герцога и герцогини Кембриджских в новом году. Вместе с Кейт и Уильямом в центр Лондона переедут и их дети, принц Георг и принцесса Шарлотта.
Уильям и Кэтрин очень переживают за безопасность своих детей в новом доме и сейчас вплотную занимаются усилением охраны дворца. Так, они наняли команду садовников, чтобы засадить территорию хвойными деревьями, которые смогут скрыть маленьких принца и принцессу от посторонних глаз во время их прогулок по саду.
Они также изменили план подъезда к их резиденции и попросили закрыть зону над Кенсингтонским дворцом для полетов.
Такие меры объясняются еще и тем, что осенью трехлетний принц Георг пойдет в школу, которая находится недалеко от дворца, и родители наследника британского престола хотят как можно сильнее оградить мальчика от и без того повышенного внимания прессы.
«Интерес к семье герцога и герцогини Кембриджских абсолютно понятен, но нужно сохранять баланс между ним и их правом на частную жизнь. Это очень важно для семьи с маленькими детьми», — пояснили представители принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
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