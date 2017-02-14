Миллионы просомоторов за один день: выступление Бейонсе на «Грэмми-2017». Видео

Одной из главных героинь прошедшей церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми» стала Бейонсе.

Образы Мадонны, Нефертити и другие божественные ипостаси сменяли друг друга, элементы грандиозного интерактивного шоу казались настоящим волшебством даже в XXI веке, пишет elle.ru.

Наряды на теле певицы менялись за секунду, дочь Бейонсе Блю Айви появлялась на сцене и растворялась в дымке, огромный хор-массовка реалистично исполнял свои партии и в мгновение исчезал со сцены.

И если фото беременной Бейонсе установило рекорд Инстаграма, собрав 10 млн лайков, то видео этого выступления также бьет рекорды - миллионы просомоторов в один день!