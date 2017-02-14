В Испании обнаружена мастерская поддельных Ferrari и Lamborghi

В испанской Жироне задержаны три человека, выпускавшие комплекты для автомобилей, имитирующие внешность итальянских спорткаров.

Во время полицейской операции на фабрике, которая специализировалась на создании кузовных комплектов, имитирующих внешность Ferrari и Lamborghini, были задержаны три человека, сообщает издание La Voz de Galicia.

На территории импровизированного завода полиция обнаружила четыре готовых к продаже и десять находящихся в работе машин, сообщает life.ru.

Мастера создавали поддельные спорткары на основе моделей Toyota и продавали их по цене от €41 тыс. Среди обнаруженных машин было несколько клонов Ferrari F430 Spider, Ferrari 458 Italia и Ferrari F430 Scuderia.

Задержанным предъявлено обвинение в нарушении авторских прав и незаконном использовании зарегистрированных товарных знаков.