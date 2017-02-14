Утверждена цена билетов на Евровидение 2017

Около 70 тысяч билетов будут проданы на 9 концертов песенного конкурса, который пройдет в мае в Международном выставочном центре в Киеве.

В частности, они будут продаваться на 6 репетиций, два полуфинала и финал Евровидения-2017, сообщает Forbes.



Исполнительный директор песенного конкурса Евровидение Йон Ола Санд рассказал: "Мы рады, что билеты поступили в продажу так быстро, несмотря на некоторую задержку. Уверены, что НТКУ нашла надежного партнера, компанию Concert.ua, и их сервис станет удобным способом приобрести билеты на долгожданное событие для огромного количества фанов Евровидения из разных стран. Также мы убеждены, что все, кто приобретет билеты, прекрасно проведут время в Киеве уже в мае этого года».

Цена билетов будет варьироваться от 8 до 500 евро.