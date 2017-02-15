Об этом говорил в эфире передачи Фабрика спикер Андриан Канду.



"Многого еще не видно, но всему своё время. Главное было подготовить законодательную базу, чтобы система заработала. Я уверен, что в ближайшие два года мы увидим результаты. Нам удалось вместе с премьером создать из парламента и правительства команду, которая работает сообща и нацелена на приоритетные реформы. Если 2016 был годом начала реформ и возврата доверия внешних партнеров, то в 2017 мы сконцентрируемся на уровне жизни граждан Молдовы", - заявил председатель парламента Андриан Канду.



Андриан Канду подчеркнул, что среди приоритетов парламента и борьба с бедностью.

"Мы хотим добиться, чтобы Молдова в европейских и мировых рейтингах перестала считаться самым бедным государством в Европе. Перестала быть для инвесторов страной, где они не чувствуют себя в безопасности. Перестала быть государством с самым низким ВВП на душу населения", - говорит Канду.



Председатель парламента отметил, что граждане начинают больше доверять госучреждениям.

"Граждане будут оценивать власть и большинство по результатам. Важно, что мы делаем и как. Чувствуется, что недоверие, которое ощущалось в январе 2015-ого, а также в 2016-ом, стало меньше. Об этом говорят результаты общественных опросов. Мы далеки от того, чтобы граждане нас любили. Я никогда не считал себя самым любимым на земле. Но предстоит еще очень многое сделать. Мы знаем, что делать, и результаты уже видны", - заключил политик.

Весенняя сессия парламента стартовала первого февраля, продлится она до конца июля.