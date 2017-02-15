Правительство выделит почти 15 млн леев на устранение последствий стихийных бедствий

14 с половиной миллионов леев намерено выделить правительство на ликвидацию последствий стихийных бедствий. Соотвествующий законопроект рассмотрят сегодня на заседании кабмина.

Согласно документу, почти четыре миллиона леев получит Единецкий райсовет. Средства пойдут на реконструкцию моста в селе Тринка, который был разрушен летом 2014 года. Более полумиллиона леев направят в Леовский район.

Там деньги пойдут на восстановление дорог и моста в селе Кочулия Ноуэ. Ещё 225 тысяч выделят Флорештскому райсовету.

40 тысяч леев получит семья погорельцев из Сорокского района. Деньги им выделят на покупку нового жилья.

42 тысячи леев направят на ремонт детского сада в селе Рэдений Векь Унгенского района, где от сильного ветра пострадала крыша.

Кроме того, средства выделят и учреждениям, находящимся под ведомством правительства. Деньги пойдут на покрытие расходов, которые они понесли во время экстренных интервенций. Более девяти миллионов леев получит

Агентство по материальным резервам. 615 тысяч направят в Службу чрезвычайных ситуаций. Госадминистрации дорог выделят 77 тысяч леев.







