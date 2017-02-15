14 с половиной миллионов леев намерено выделить правительство на ликвидацию последствий стихийных бедствий. Соотвествующий законопроект рассмотрят сегодня на заседании кабмина.
Согласно документу, почти четыре миллиона леев получит Единецкий райсовет. Средства пойдут на реконструкцию моста в селе Тринка, который был разрушен летом 2014 года. Более полумиллиона леев направят в Леовский район.
Там деньги пойдут на восстановление дорог и моста в селе Кочулия Ноуэ. Ещё 225 тысяч выделят Флорештскому райсовету.
40 тысяч леев получит семья погорельцев из Сорокского района. Деньги им выделят на покупку нового жилья.
42 тысячи леев направят на ремонт детского сада в селе Рэдений Векь Унгенского района, где от сильного ветра пострадала крыша.
Кроме того, средства выделят и учреждениям, находящимся под ведомством правительства. Деньги пойдут на покрытие расходов, которые они понесли во время экстренных интервенций. Более девяти миллионов леев получит
Агентство по материальным резервам. 615 тысяч направят в Службу чрезвычайных ситуаций. Госадминистрации дорог выделят 77 тысяч леев.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Успешным окажется обращение в органы власти.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не спешите довериться малознакомым людям. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Пришло время пожинать плоды.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятна новая романтическая связь.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул