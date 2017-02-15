Нарушители антитабачного закона заплатили штрафов на сумму в 85 тысяч леев

Штрафов на сумму 85 тысяч леев выписали с начала года инспекторы Центра общественного здоровья и полицейские за нарушение антитабачного закона. Они проверили почти тысячу госучреждений и заведений.

В результате были оштрафованы администрации двух гостиниц, двух больниц и трех кафе. Они допустили курение в запрещенных местах.

В двух заведениях отсутствовали таблички о запрете курения, ещё в двух коммерческих центрах была реклама сигарет.

Во время рейдов также оштрафовали четырёх человек, которые продавали сигареты несовершеннолетним. Ещё 44 человека наказали за курение в неположенных местах.

Сумма штрафов составила 44 тысячи леев.