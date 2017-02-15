Инициативу о выдаче талонов на питание обсудят на публичных слушаниях

Инициативу о выдаче талонов на питание, предложенную спикером Андрианом Канду, обсудят на публичных слушаниях.

Председатель парламента считает, что помимо преимуществ, которые получат граждане, этот проект поможет бороться с такими феноменами, как уклонение от уплаты налогов и зарплаты в конвертах.

"До того, как этот проект рассмотрят в парламенте, его обсудят на публичных слушаниях, в том числе будет проведена международная экспертиза. Я приглашу и Майю Санду, и других представителей оппозиции, которые считают, что этот проект унизителен для граждан и способствует уклонению от уплаты налогов", - заявил председатель парламента Андриан Канду.

Автор инициативы Андриан Канду считает, что эта система принесет прямую выгоду как сотрудникам, так и работодателям. Он подчеркнул, что введение талонов на питание широко применяется во всем мире, в том числе в Европейском союзе.

"Когда у вас, благодаря талонам на питание, каждый месяц будет дополнительная тысяча на продукты, вы будете лучше питаться. Магазины увеличат продажи. Молдова получит больше НДС и акцизов. Вырастут импорт и экспорт. Эта тысяча не будет облагаться налогами для работодателей. Что в этом плохого? Это создает ряд экономических преимуществ", - отметил Канду.

Предоставлять такую услугу смогут только предприятия с капиталом не менее десяти миллионов леев.