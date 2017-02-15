Налоговая служба прошла с проверками по торговым центрам Кишинева

Более 15 продавцов столичных торговых центров поймали на нарушениях. Проверки инициировали инспекторы Налоговой службы.

Они прошлись накануне по магазинам и под видом покупателей приобретали некоторые товары. Большинство торговцев не предоставили им чек, другие - документы о происхождение товара.

В одном из торговых центров продавец не выдала инспектору, работавшему под прикрытием, чек. Он приобрёл у неё женский кошелёк за 950 леев.

Инспектор составил протокол.

"Сейчас составим документ о проверке и протокол на ваше имя. Ответственность несете и вы, и предприятие".

Женщина говорит, чек пробила, но забыла отдать.

"После всего этого все будет хорошо. Просто речь идет о невнимательности. У нас все, что продается, проходит через кассу. Могу показать чек. Продажи небольшие".

В Главной государственной налоговой службе подчеркнули, что проверки продолжатся по всей страны. Коснутся они не только торговых центров, но и других учреждений.





