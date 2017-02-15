В Китае жертвами ножевой атаки стали пять человек

Пять человек погибли и пятеро получили ранения в результате нападения трех человек с ножами в китайской провинции Синьцзян. Все трое нападавших убиты.

Такие атаки не раз происходили в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, пишет ВВС. Трое нападавших были застрелены сотрудниками полиции, уточнили местные власти. Причина нападения неизвестна. Ранее власти Китая обвиняли в подобных атаках мусульманских сепаратистов. В заявлении, опубликованном сейчас властями Синьцзяна, нападавшие названы "головорезами". "В настоящее время все спокойно, население спокойно, ведется расследование", - говорится в сообщении. Синьцзян, где проживает более 10 млн мусульман-уйгуров, считается самым нестабильным регионом Китая. Уйгурские сепаратисты ведут борьбу за создание независимого государства Восточный Туркестан, используя в том числе насильственные методы. Правозащитные организации возлагают ответственность за кровавое противостояние и на Пекин, обвиняя китайские власти в массовых арестах уйгуров и ограничении их культурных и религиозных прав.

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