Вашингтон не будет настаивать на принципе "два государства для двух народов" при урегулировании израильско-палестинского конфликта, сообщил представитель Белого дома накануне визита Биньямина Нетаньяху. До сих пор США придерживались именно этой позиции.
Представитель Белого дома, выступавший на условиях анонимности, заявил журналистам, что для нового президента США Дональда Трампа главное - это мир на Ближнем Востоке. Каким образом он будет достигнут - по принципу "два государства для двух народов" или иным способом - не столь важно, пишет ВВС.
Это может быть и создание двух государств, если такой вариант выберут стороны ближне-восточного конфликта, или какой-то другой способ, который их устроят, пояснил чиновник. По его словам, глава американского американского государства не собирается "навязывать" какие-либо условия
В среду, 15 февраля, состоятся переговоры Трампа с премьер-министром Израиля Нетаньяху, который приезжает в США с официальным визитом.
Если Трамп откажется от принципа "два государства для двух народов", это будет означать серьезное изменение политики США, которую годами поддерживали и демократы, и республиканцы.
Этой формулой руководствуются международные переговорщики. Создание отдельного государства для Палестины активно поддерживает арабский мир, в том числе американский союзник - Саудовская Аравия.
Переговорами о разрешении конфликта Израилем и Палестинй будет заниматься зять Трампа Джаред Кушнер, заявлял президент США. По словам Трампа, Кушнер знает этот регион и людей.
Сообщалось, что у Кушнера еврейские корни. При этом дипломатического опыта у него нет. Заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели приветствовала решение Трампа назначить своего зятя переговорщиком.
Во время предвыборной кампании и в первые недели президентства Трамп обещал отстаивать интересы Израиля. В январе израильское правительство объявило о строительстве 5,5 тыс. домов в поселениях на Западном берегу реки Иордан и еще 566 домов в Восточном Иерусалиме.
ООН считает эти территории оккупированными, они оказались под контролем Израиля после войны 1967 года. Палестинцы считают эти земли своими.
После объявлений о строительстве новых домов на спорных территориях в Белом доме высказали опасения, что строительство поселений "вряд ли поможет" в достижении мира.
7 февраля парламент Израиля принял закон, легализующий уже построенные на Западном берегу 4 тысячи домов. Генпрокурор Израиля Авихай Мандельбит назвал этот законопроект неконституционным. Сообщалось, что его, скорее всего, не одобрит суд.
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Би-би-си, Сеул