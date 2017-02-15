Тудор Копач стал директором НАРЭ

Глава Агентства публичной собственности (АПС) Тудор Копач займет вакантное место одного из пяти директоров Нацагентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Об этом сообщил глава комиссии по экономике, бюджету и финансам.

Ранее Копач занимал должность генсека правительства и замминистра экономики, сообщает newsmaker.md.

По мнению экспертов, Копач был одним из главных претендентов на должность директора НАРЭ.

Эксперт в области энергетики Сергей Тофилат считает, что парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам не способна оценить знания кандидатов, потому что большинство депутатов, по мнению Тофилата, не знакомы с областью энергетики.

«Это не конкурс, а фарс. Я уверен, что уже известно, кто будет назначен. Скорей всего, это будет Тудор Копач», — написал Тофилат на своей странице в Facebook до объявления результатов конкурса.

После собеседование в парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, которое прошло 14 ферваля, глава АПС рассказал, что он в бытность замминистра экономики начал несколько реформ в энергетике, в частности, реструктуризацию системы теплоснабжения в Кишиневе.

На вопрос о том, как он относится к зарплате в 60 тыс. леев, Копач ответил, что ему нравится размер его нынешней зарплаты в АПС, однако она меньше того, что получают директора НАРЭ, но и ответственности меньше. Он добавил, что не будет рассказывать о планах в должности директора НАРЭ, чтобы не влиять на выбор депутатов.

Согласно условиям участия в конкурсе, кандидаты должны обладать десятилетним опытом работы в области инженерии, экономики, финансов или юриспруденции, а также не менее трех лет занимать руководящую должность.

Кроме того, кандидат не должен быть членом ни одной политической партии на момент подачи заявки. Между тем, как следует из информации, опубликованной на сайте Демократической партии (ДПМ), Тудор Копач входит в Национальный политический совет ДПМ и в территориальную кишиневскую организацию партии.

По закону Агентством управляет совет директоров, состоящий из пяти человек. До сих пор в совете было четыре директора, должность пятого — вакантна с 2013 года.

После избрания пятого директора спикер, после консультации с профильной парламентской комиссией, должен предложить на утверждение парламенту одного из пяти действующих директоров на должность генерального директора НАРЭ.