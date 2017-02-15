Актёр Харрисон Форд в очередной раз неудачно посадил самолёт

Актёр Харрисон Форд, известный своей любовью к самолётам, вновь совершил неудачную посадку. На этот раз в Калифорнии он должен был сесть на взлетно-посадочную полосу, но по ошибке приземлился на рулёжные дорожки, расположенные параллельно. Кроме того, во время манёвра Форд случайно пролетел над пассажирским лайнером.

Инцидент произошёл в калифорнийском аэропорту Джона Уэйна. Актёр управлял легкомоторным двухместным самолётом Husky и должен был сесть на взлетно-посадочную полосу, куда ему указал авиадиспетчер. Однако вместо этого Форд приземлился на рулёжные дорожки недалеко от полосы, пишет tjournal.ru.

Кроме того, во время манёвра актёр пролетел над пассажирским авиалайнером, который выходил на взлёт. В самолёте компании American Airlines находились 110 пассажиров и шесть членов экипажа. Спустя несколько минут он благополучно вылетел из аэропорта.

В переговорах с авиадиспетчерами слышно, как Форд спрашивал у них, должен ли авиалайнер находится под его самолётом. Они ответили ему, что его действия напрямую нарушили правила безопасности Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

В управлении гражданской авиации США заявили, что начали расследование по поводу данного инцидента. Однако представитель ведомства не подтвердил, что за штурвалом самолёта находился американский актёр.

Форд уже несколько раз попадал в опасные ситуации после того, как получил лицензию пилота-любителя.

В 2015 году он упал на своём легкомоторном самолёте на поле для гольфа в Калифорнии. В результате Форда отправили в больницу с многочисленными травмами. Похожий инцидент случился в 1999 году, когда актёр совершил аварийную посадку на вертолёте. Тогда ни он, ни инструктор не пострадали.