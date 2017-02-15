Мальчик притворился спящим перед деоегацией президента Татарстана

В Instagram-аккаунте «Афиша Казань» появилась фотография мальчика, который прикинулся спящим при виде проходящих мимо председателя Госдумы Вячеслава Володина и президента Татарстана Рустама Минниханова вместе с другими членами делегации.

В комментариях к снимку многие подписчики написали, что переживают за здоровье ребёнка, и удивились, каким образом охрана президента допустила, чтобы он находился так близко к делегации, сообщает tjournal.ru.

На YouTube-канале новостной службы «Инказан» вышло видео, на котором видно, как мальчик лежит в снегу рядом с президентом и другими политиками.

13 февраля Вячеслав Володин прибыл в столицу Татарстана с рабочим визитом. Он успел посетить исторические объекты в Старо-Татарской слободе, а также планирует осмотреть ИТ-парк и Иннополис.