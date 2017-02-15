Группа "Ленинград" использовала изображение кишиневского цирка в новом клипе. Видео

Режиссером клипа "Кольщик" выступил создатель фильма "Хардкор" Илья Найшуллер.

Съемки клипа проходили в декабре в тверском цирке, однако фасад здания, при помощи компьютерной графики, оказался кишиневским, пишет point.md.

Песня "Кольщик" была презентована еще в марте, когда из группировки уходила вокалистка Алиса Вокс. Композицию исполнила вокалистка коллектива Флорида Чантурия, один из куплетов пел сам Шнур.

Одну из ролей в клипе, снятом в жанре экшн, исполняет Данила Калябин, которого зрители знают по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Морские дьяволы».

По словам режиссера, съемки были просто «дичайшие», а новое видео на песню «Кольщик» группы «Ленинград» будет иметь невероятный успех. «Огонь» – именно так называет режиссер данную видеоработу.