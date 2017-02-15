Парень попал в VIP-зону на концерт The Sherlocks с помощью «Википедии»

Ему удалось повторить лайфхак жителя Австралии, который таким же образом попал за кулисы к любимой группе.

Подросток Адам Бойд (Adam Boyd) из британского города Кру рассказал на своей странице в Фейсбуке о том, как попал в VIP-зону на концерте группы The Sherlocks, сооющает tjournal.ru.

Он опоздал на выступление, поэтому представился охраннику родственником вокалиста, показав страницу коллектива в «Википедии».



На своей странице Бойд написал, что специально отредактировал страницу группы, вписав в неё своё имя, чтобы пройти на концерт.

"Вчера вечером мы пошли на концерт, но приехали поздно и вид на сцену был ужасным. Будучи пьяным, я отредактировал страницу группы на «Википедии» и указал, что я член семьи, и это сработало", написал Адам Бойд на своей странице в соцсети.

Когда Адаму удалось миновать охрану, он сделал несколько снимков в Snapchat, на которых стоит с другом и смотрит концерт из VIP-зоны. Он рассказал, что не пытался познакомиться с участниками The Sherlocks, а просто сидел у бара и слушал музыку.

В интервью Бойд рассказал, что указал на странице в «Википедии», что он является двоюродным братом вокалиста группы The Sherlocks и участвовал в записи первого сингла «Live for the moment».

Если зайти на сайт сейчас, то можно обнаружить правку от 10 февраля, как раз когда Адам пытался попасть в VIP-зону.

В 2015 году похожим лайфхаком воспользовался житель Мельбурна, который попал за кулисы к любимой группе, представившись родственником одного из музыкантов и предъявив в качестве доказательства отредактированную страницу в «Википедии».