В Гагаузии запустят производство местных сортов сыра

Линия по производству сыров местных сортов откроется в селе Томай, Чадыр-Лунгского района. Проект финансируется программой SARD и для реализации этой бизнес-идеи резидент получит до 20 тысяч долларов.

Михаил Гаргалык из села Томай подал бизнес-заявку и получил одобрение на финансирование по программе SARD. Предприниматель намерен открыть мини-завод для переработки козьего молока и производства сыра местных сортов, сообщает point.md.



Глава населенного пункта, в котором будет развернута эта производственная линия Федор Топчу заметил, что «такого рода толчок для местных предпринимателей был необходим», потому как «новый производственный уровень позволит экономическому агенту выйти на более высокий конкурентоспособный уровень».



«Это предприятие у нас давно занимается разведением коз. На данном этапе у них есть 500 голов коз. Но сегодня у них кустарное производство. Полученный грант позволит им приобрести оборудование, поставить производственную линию и производить сертифицированный продукт», - сказал примар села Томай.



Федор Топчу добавил, что «благодаря этому проекту предприниматель сможет реализовывать свою продукцию через торговые сети», а это уже «совершенно другие обороты».



«До сих пор они не имели выходов на торговые сети, а продавали свою продукцию на рынке. Я знаю, что программа SARD работает очень оперативно и в этом году вполне возможно, линия по производству сыров в Томае уже заработает», -заключил Федор Топчу.



В рамках первого этапа реализации программы SARD 12 резидентов из Гагаузии получили 185 тысяч долларов на финансирование проектов малого и среднего бизнеса. В общей сложности на созданных производственных линиях в Гагаузии будет открыто 76 рабочих мест.