Азербайджанская государственная нефтегазовая компания SOCAR планирует выйти на энергетический рынок Молдовы. Также на топливный рынок нашей страны хочет войти компания «СОКАР Украина». Об этом заявил директор оптового направления компании Андрей Бычков, отметив, что «есть планы выхода на рынок Молдовы, поскольку он управляется из Украины».
Андрей Бычков также отметил, что молдавский рынок, хотя и небольшой, в разы меньше украинского, но на нем есть перспективы для развития, сообщает infomarket.md.
«Мы также не исключаем сотрудничество с молдавскими государственными структурами», – добавил топ-менеджер компании.
«СОКАР Украина» – представительство азербайджанской госкомпании SOCAR, открытое на Украине в 2008 г. За этот период были поглощены сети «Тала-Нафта» (2009 г.), ONIO (2011 г.), GFC (2012 г.), часть сети «Калина» (2012 г.). Сегодня SOCAR оперирует 59 АЗК в Украине, а также 2-мя нефтеналивными бункеровщиками: «Баку-1» в Киеве и «Гянджа» в Одессе.
Следует отметить, что Молдова пока единственная страна региона, где азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR не имеет конкретных инвестиций. SOCAR активно участвует в инвестиционных проектах в Румынии, Украине, Грузии.
Представители молдавского правительства приглашали представителей SOCAR посетить нашу страну с целью изучения инвестиционных возможностей, предлагая сотрудничество с нефтяным терминалом в Джурджулештском порту, а также возможность постройки нефтеперерабатывающего завода.
Следует отметить, что Молдова и Азербайджан давно обсуждают возможность выхода компании SOCAR на рынок нашей страны. В 2012 г. сообщалось о договоренности ее прихода в РМ по итогам встречи в Баку тогдашнего премьер-министра Молдовы Владимира Филата и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Тогда отмечалось также, что Молдова рассматривает возможность участия в международных энергетических проектах по транспортировке энергоресурсов из Каспийского бассейна в Европу - AGRI (Azerbaijan-Georgia-Romania Interconnector) и Nabucco.
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Би-би-си, Сеул