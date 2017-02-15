Внешнеторговый оборот Приднестровья превысил в январе $94 млн., что на 3,6% ($3,2 млн.) больше, чем год назад. В январе 2016 г. товарооборот региона рухнул почти на 40%.
Как передает «ИНФОТАГ» со ссылкой на данные Таможенного комитета непризнанной ПМР, экспорт в первом месяце нынешнего года вырос на 2,6% - до $34,5 млн., а импорт – на 4,2% - до $59,5%.
Больше трети экспорта обеспечили топливно-энергетические товары - $12,4 млн. (-$6 млн.), под которыми подразумевается, в основном, электроэнергия, вырабатываемая Молдавской ГРЭС и поставляемая на правый берег Днестра.
На втором месте - металлы и изделия из них - $6,9 млн. (+$1,8 млн.). Далее следует продовольствие и сырье - $5,9 млн. (+$3,8 млн.).
Две трети импорта – $37,3 млн. (-$1,2 млн.) – также топливно-энергетические ресурсы. В первую очередь – это российский газ, за который Приднестровье не рассчитывается с РФ. Второй статьей импорта, несмотря на декларируемый властями курс на замещение импорта, остаются продовольственные товары и сырье - $5 млн., ввоз которых из-за рубежа возрос почти наполовину. На третьем месте – текстильные материалы - $4,9 млн. (+$0,8 млн.).
Крупнейшим торговым партнером Приднестровья остается Россия - $41,7 млн. (+$1,3 млн.). При этом, импорт из России составил $39 млн. (-$0,2 млн.), а экспорт в нее – лишь $2,7 млн. (+$1,5 млн.) На втором месте – Молдова c $17,4 млн. (-$3,3 млн.), на третьем – Украина - $8,4 млн. (+$4,7 млн.).
Комментарии
- Опасные игры в соцсетях: помощь понадобилась подростку из Приднестровья
- Троллейбус протащил пятилетнего ребенка по улице в Тирасполе
- Новый представитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию прибывает в Молдову
- Семья из Тирасполя осталась на улице из-за пожара
- В Приднестровье задержан мужчина, который признался что был наемником и воевал в Донецке
- В Одесской области продолжают укреплять границу с Приднестровьем. ВИДЕО
- Carla's Dreams: журналисты были близки к разгадке, но фото не те. ВИДЕО
- Кишинев осудил указ Шевчука, в котором он настаивает на реализации итогов референдума
- 23-летний водитель разбил несколько машин в Тирасполе. ФОТО
- Шевчук будет баллотироваться на второй срок
- Европарламент одобрил соглашение о свободной торговле с Канадой
- Задержана группировка, специализирующейся на наркоторговле
- В аптеках медикаменты продают по завышенным ценам
- Жители Сорокского района хранили у себя дома оружие и боеприпас
- В Доминикане журналистов расстреляли во время прямого эфира
- Главный архитектор Бричанского района попался на взятке
- В Испании обнаружена мастерская поддельных Ferrari и Lamborghi
- Утверждена цена билетов на Евровидение 2017
- В Москве совершено нападение на инкассаторов, есть погибшие
- Легендарный телефон Nokia 3310 возвратится в продажу
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не спешите довериться малознакомым людям. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Пришло время пожинать плоды.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятна новая романтическая связь.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул