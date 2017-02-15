В начале года в Приднестровье во внешнеторговом обороте отмечен небольшой рост

Внешнеторговый оборот Приднестровья превысил в январе $94 млн., что на 3,6% ($3,2 млн.) больше, чем год назад. В январе 2016 г. товарооборот региона рухнул почти на 40%.

Как передает «ИНФОТАГ» со ссылкой на данные Таможенного комитета непризнанной ПМР, экспорт в первом месяце нынешнего года вырос на 2,6% - до $34,5 млн., а импорт – на 4,2% - до $59,5%.



Больше трети экспорта обеспечили топливно-энергетические товары - $12,4 млн. (-$6 млн.), под которыми подразумевается, в основном, электроэнергия, вырабатываемая Молдавской ГРЭС и поставляемая на правый берег Днестра.

На втором месте - металлы и изделия из них - $6,9 млн. (+$1,8 млн.). Далее следует продовольствие и сырье - $5,9 млн. (+$3,8 млн.).



Две трети импорта – $37,3 млн. (-$1,2 млн.) – также топливно-энергетические ресурсы. В первую очередь – это российский газ, за который Приднестровье не рассчитывается с РФ. Второй статьей импорта, несмотря на декларируемый властями курс на замещение импорта, остаются продовольственные товары и сырье - $5 млн., ввоз которых из-за рубежа возрос почти наполовину. На третьем месте – текстильные материалы - $4,9 млн. (+$0,8 млн.).



Крупнейшим торговым партнером Приднестровья остается Россия - $41,7 млн. (+$1,3 млн.). При этом, импорт из России составил $39 млн. (-$0,2 млн.), а экспорт в нее – лишь $2,7 млн. (+$1,5 млн.) На втором месте – Молдова c $17,4 млн. (-$3,3 млн.), на третьем – Украина - $8,4 млн. (+$4,7 млн.).