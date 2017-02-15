Бывший оппонент властей уверен, что ситуация в стране улучшилась

Правительству Филипа нужно позволить продолжать работать, считает бывший администратор свободной экономической зоны «Бельцы» Марин Чобану.

Несмотря на то, что был одним из убежденных противников правящего режима, поддерживая антиправительственные протесты в 2015-2016 гг., Марин Чобану говорит, что его мнение поменялось. По его словам, в течение одного года политикам удалось стабилизировать ситуацию в стране и вернуть ее в нормальное русло, сообщает Noi.md.

«Позитивные события, которые произошли в этом году, являются прямым следствием усилий, предпринятых правительством для стабилизации ситуации в стране; вещи движутся в правильном направлении; Молдова подписала соглашение с МВФ; наша страна стала более надежной в глазах инвесторов.

Проблемы, выявленные в 2015 году в СЭЗ "Бельцы", были решены. Несколько международных компаний объявили о готовности инвестировать в страну», – заявил сегодня на брифинге Марин Чобану, который в настоящее время является председателем Ассоциации работодателей перерабатывающей промышленности.



По словам бизнесмена, нынешнему правительству нужно дать возможность работать, чтобы оно выполнило свои обязательства. «Нам всем нужен период роста и развития. Инвестиции не придут в страну, где нет стабильности, предсказуемости и четких правил для бизнеса. Мы только потеряем, если ситуация в стране будет неопределенной, если общество будет раздираемо конфликтами, а политическая ситуация будет неустойчивой», – добавил Чобану.



Отметим, что Марин Чобану публично поддержал усилия гражданской платформы «Достоинство и правды» по мобилизации и организации уличных протестов против правительства.

В апреле 2016 года исполнительный орган освободил Чобану от занимаемой должности в СЭЗ «Бельцы», поскольку он «слишком много занят политикой», как выразился тогда премьер Филип. Впоследствии Марин Чобану принял руководство партией «Закон и справедливость».