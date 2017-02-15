Японско-немецкая компания Sumitomo Electric Bordnetze (SEBM), пришедшая на рынок Молдовы в конце 2015 года, строит в Оргееве завод по производству проводов для автомобильной промышленности.
Генподрядчиком строительства выбрана компания Strabag (Австрия), которая в конце августа 2016 года приступила к работам на окраине Оргеева на площади в восемь гектаров. Общая стоимость строящегося предприятия оценивается в 20 млн. евро.
В соответствии с контрактом, в августе 2017 г. будут сданы в эксплуатацию 5 тыс. кв. м площадей, а завершение строительства запланировано на ноябрь. Общая площадь промышленных и административных площадей составит 27 тыс. кв. м. На фабрике будут трудоустроены почти 2500 работников.
В настоящее время Sumitomo Electric Bordnetze арендует площади на окраине Орхея, на которых уже трудятся 285 сотрудников.
«В арендуемых помещениях мы сможем трудоустроить не более 350 человек. В ближайшие 2-3 года мы должны принять на работу 2500 работников, что является для нас большим вызовом, поскольку, когда перейдем на новую фабрику, нам необходимо быстро всех трудоустроить», - пояснил директор компании Игорь Корман.
Менеджер надеется, что завод в Оргееве не будет единственным предприятием Sumitomo Electric Bordnetze в Молдове.
Руководитель Sumitomo Electric Bordnetze с удовлетворением отмечает, что в 2016 году удалось консолидировать команду профессионалов, что в понимании Игоря Кормана является важным аспектом на старте любого успешного дела.
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Би-би-си, Сеул