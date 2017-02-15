Дело известного британского телеведущего Рольфа Харриса о сексуальных домогательствах и развратных действиях будет пересмотрено 15 мая этого года, заявил прокурор Королевского суда в Саутворке.
Будут пересмотрены три уже предъявленных обвинения и одно новое, сообщает ВВС.
На прошлой неделе 86-летний Харрис был признан присяжными невиновным в домогательстве к девушке, желавшей получить у него автограф во время посещения радиостанции в Портсмуте в конце 1970-х годов.
С Харриса также сняли обвинения в том, что он якобы приставал к слепой женщине в лондонской больнице в 1977 году и еще к одной женщине после съемок телешоу в 2004 году.
Еще по четырем пунктам обвинения присяжные не смогли вынести вердикт.
Рольф Харрис - известный британский телеведущий, он родился в Австралии в 1930 году. Харрис также пробовал себя в роли музыканта, автора песен, композитора, комедийного актера и художника.
Самая популярная его музыкальная композиция, вошедшая в десятку хитов Австралии, Британии и США - песня Tie Me Kangaroo Down, Sport.
Харрис использовал необычные музыкальные инструменты - диджериду (дудку австралийских аборигенов) и стилофон.
В Британии Харрис стал звездой в 1960-е и 1970-е годы, прославившись как ведущий программ "Клуб мультипликации Рольфа" и "Ветеринарная клиника".
В 2005 году он нарисовал официальный портрет королевы Елизаветы II.
Рольф Харрис более 60 лет живет в Беркшире, Англия.
В 2014 году ему были предъявлены обвинения в 12 случаях сексуальных домогательств, имевших место в конце 1960-х и в 1986 году.
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Би-би-си, Сеул