Полиция Малайзии сообщила о задержании в аэропорту Куала-Лумпура женщины, подозреваемой в причастности к убийству брата северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чон Нама.
По данным королевской полиции Малайзии, задержанная - 18-летняя гражданка Вьетнама. Она была задержана в 8:20 утра по местному времени. В момент задержания женщина была одна, уточнили в полиции, пишет ВВС.
Ранее южнокорейские СМИ опубликовали фото одной из подозреваемых в убийстве Ким Чон Нама.
Изображение сделано одной из камер видеонаблюдения в Куала-Лумпуре. На снимке женщина в футболке с надписью LOL.
Старший брат северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чон Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля.
Южнокорейский телеканал Chosun сообщил, что Ким Чон Нам был отравлен с помощью игл с ядом.
Сообщалось, что на него напали две женщины, после чего скрылись с места преступления.
Знакомый с семьей покойного, подтвердил, что причиной смерти Ким Чон Нама стало отравление.
Комментарии
- Названы самые спортивные страны ЕС
- Власти Калифорнии назвали стоимость ремонта аварийной плотины
- WikiLeaks готова опубликовать расшифровку разговора Флинна с послом РФ
- Дело телезвезды Харриса о домогательствах будет пересмотрено
- В Доминикане журналистов расстреляли во время прямого эфира
- Индия установила мировой рекорд по количеству спутников
- США готовы изменить подход к палестино-израильскому конфликту
- НАТО увеличило расходы на оборону на 10 млрд долларов
- В Малайзии погиб брат лидера КНДР
- Греция планирует назначить компанию Ротшильдов консультантом по долгам
- Новозеландская полиция поймала подозрительного ежа с банкой от йогурта на голове
- Бывшего футболиста «Локомотива» оштрафовали за кражу пиджака
- Названы самые спортивные страны ЕС
- Погодная бомба над США. Видео
- В США убийцу ребенка осудили через 40 лет после преступления
- В Испании обнаружена мастерская поддельных Ferrari и Lamborghi
- Утверждена цена билетов на Евровидение 2017
- Легендарный телефон Nokia 3310 возвратится в продажу
- Миллионы просмотров за один день: выступление Бейонсе на «Грэмми-2017». Видео
- Кейт Миддлтон и принц Уильям опасаются за своих детей
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не спешите довериться малознакомым людям. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Пришло время пожинать плоды.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятна новая романтическая связь.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул