WikiLeaks готова опубликовать расшифровку разговора Флинна с послом РФ

Организация WikiLeaks объявила, что готова опубликовать расшифровку разговора бывшего помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком и попросила пользователей интернета прислать ей материалы на этот счет.

Об этом говорится в сообщении WikiLeaks, опубликованном в Twitter, пишет ТАСС.

"Перехваченная расшифровка разговора Флинна и Кисляка должна быть представлена общественности, чтобы каждый мог действовать, обладая полной информацией", - заявили в организации.



Газета Washington Post на прошлой неделе сообщила о том, что Флинн за месяц до инаугурации Трампа обсуждал с Кисляком по телефону антироссийские санкции. Издание утверждало, что в Белом доме некоторые считали переговоры будущего помощника президента и российского посла нецелесообразным и потенциально неправомерным сигналом для Москвы о том, что санкции могут быть ослаблены.



В понедельник Флинн ушел в отставку на фоне скандала, связанного с тем, что он якобы неполно информировал президента и вице-президента США о своих телефонных контактах с главой дипмиссии РФ. В Кремле не комментируют информацию о причинах отставки помощника президента США, указывая, что это внутренние дела Вашингтона.

Член Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф в понедельник информировал, что вместе с коллегами намерен обратиться за помощью к ФБР, чтобы узнать содержание бесед Флинна с российским дипломатом. Парламентарий считает, что у ФБР или у какого-либо другого разведывательного ведомства имеется запись этих разговоров.







