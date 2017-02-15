ОАЭ объявили о проекте строительства первого мини-города на Марсе

Власти ОАЭ объявили о проекте строительства первого мини-города на "красной планете" - "Марс 2117" - в сотрудничестве с ведущими международными организациями и научно-исследовательскими институтами.

О проекте объявили в ходе Всемирного правительственного саммита (World Government Summit), премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, а также наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Национальная столетняя программа ОАЭ включает в себя план подготовки эмиратских научных кадров, которые смогут обеспечить доставку людей и продуктов питания на Марс, пишет ТАСС.

Проект будет затрагивать исследования транспортных средств, энергетики и продуктов питания на Марсе. Кроме того, была представлена презентация макета самого города.

"Высадка людей на других планетах была давней мечтой человечества. Наша цель состоит в том, чтобы ОАЭ возглавили международные усилия по претворению этой мечты в жизнь", - заявил Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.

12-14 февраля в Дубае состоялся Всемирный правительственный саммит (World Government Summit), посвященный вопросам государственного управления.





