Власти Калифорнии назвали стоимость ремонта аварийной плотины

Работы по предотвращению разрушения аварийной плотины в Оровилле (Калифорния, США) обойдутся властям штата в 100-200 миллионов долларов. Об этом в среду, 15 февраля, заявил руководитель Калифорнийского Департамента водного хозяйства Билл Кроул.

По словам чиновника, аварийные бригады работают круглосуточно, в операции задействована тяжелая строительная техника и вертолеты. В аварийный коллектор сброшено 1200 тонн различного материала — камней, щебня и грунта — для предотвращения разрушения плотины потоками воды, пишет lenta.ru.

Как уточнил Кроул, план последующих ремонтных работ уже разрабатывается, однако начаться они смогут лишь после окончания весеннего паводка.

Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за угрозы прорыва плотины на озере Оровилл.

Трамп также отдал распоряжение министерству национальной безопасности и Федеральному управлению по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) координировать свои действия, чтобы оказать помощь штату со стороны федеральных властей.

Тремя днями ранее из-за высокой вероятности разрушения дамбы, власти штата объявили эвакуацию населения из потенциально опасных районов. Всего свои дома должны были покинуть около 200 тысяч человек.