В Японии сотрудник кредитной компании расстрелял коллег

В Японии служащий одной из кредитных организаций открыл огонь по коллегам.

Инцидент произошел в городе Камису в офисе компании. В результате стрельбы один человек погиб, еще один был ранен. Нападавший скрылся на автомобиле, огнестрельное оружие он взял с собой. Сейчас полиция ведет его поиски, сообщает lenta.ru.

По японским законам, разрешение на покупку огнестрельного оружия в стране получить нельзя, а его хранение считается уголовным преступлением.