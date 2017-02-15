Названы самые спортивные страны ЕС

Испанские статистики изучили уровень физической активности граждан 27 стран-членов ЕС. Посвященное этому исследование опубликовано в Library Journal.

Самый высокий уровень физической активности отмечен в Швеции, Дании и Финляндии, немного ниже — в Словении, Нидерландах, Бельгии, Германии, Люксембурге, Великобритании, Франции, Австрии, Ирландии и на Мальте.

Мало внимания уделяют физической подготовке в Румынии, Венгрии, Италии, Польше и Португалии. Хуже всего ситуация в Болгарии и Греции. Остальные страны ЕС (Латвия, Литва, Эстония, Испания, Чехия, Словакия и Кипр) занимают промежуточное положение.

Причинами наблюдаемых различий ученые называют уровень образованности, характер трудовой деятельности и финансовое положение населения исследованных стран, пишет lenta.ru.

Проведенный учеными анализ основан на материалах специального опроса, полученных Европейской комиссией. Он включает данные примерно о 27 тысячах граждан ЕС (без Хорватии, которая при подготовке документа не входила в надгосударственное объединение) старше 15 лет.