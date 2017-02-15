Бывшего футболиста «Локомотива» оштрафовали за кражу пиджака

Бывший нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Гарри О’Коннор оштрафован на 900 фунтов стерлингов (1100 долларов) за кражу пиджака в одном из магазинов Эдинбурга.

Спортсмен признал свою вину. Суд обязал выплатить 33-летнего шотландца штраф государству в размере 200 фунтов. Еще 700 фунтов футболист заплатит магазину в качестве компенсации ущерба, сообщает lenta.ru.

Форвард защищал цвета «Локомотива» в 2006-2007 годах. В 33 играх он отметился семью голами. Его последним клубом стала команда четвертого шотландского дивизиона «Селкирк». В ее составе он выступал в качестве играющего тренера до конца сезона-2015/16.

В составе сборной Шотландии О'Коннор провел 16 матчей, в которых забил четыре мяча.