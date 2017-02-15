Новозеландская полиция поймала подозрительного ежа с банкой от йогурта на голове

Полиция новозеландского города Эрроутаун опубликовала в своем Facebook ролик, в котором стражи порядка пытаются угнаться за ежом, чтобы помочь ему освободиться от банки из-под йогурта.

По словам сотрудников правопорядка, еж показался им подозрительным, потому что выглядел пьяным и врезался в препятствия.

При осмотре оказалось, что голова животного застряла в банке от йогурта. Встретившись с полицейскими, зверек попытался сбежать, но был пойман и освобожден от банки, пишет lenta.ru.

В публикации отмечается, что патрульные часто встречают бегающих по дорогам животных, дезориентированных из-за того, что части их тела застревают в мусоре, который жители города неосмотрительно разбрасывают на улицах.

Видеоролик с ежом набрал свыше 100 тысяч просмотров.