В Индии контрабандист попытался провести 12 золотых слитков в прямой кишке

Индийца арестовали в аэропорту города Хайдарабад за попытку провезти через таможню 1,2 килограмма золота, спрятанные в прямой кишке.

Таможенников насторожила странная походка мужчины, прилетевшего из Сингапура.

При обыске в багаже у подозрительного пассажира изъяли 800 грамм золота — оно было спрятано внутри светодиодных лампочек. После этого было решено сделать мужчине рентген. Сканирование показало наличие 12 золотых слитков в его прямой кишке, сообщает lenta.ru.

В общей сложности у задержанного изъяли два килограмма драгметалла ориентировочной стоимостью в 87 тысяч долларов.

Представитель таможни аэропорта имени Раджива Ганди выразил уверенность, что задержанный является опытным нелегальным перевозчиком золота.

«Не каждый сможет передвигаться с кусками золота в заду», — отметил эксперт.

Золото в Индии имеет более высокую рыночную стоимость, чем в Сингапуре или Дубае, что делает его привлекательным для контрабанды.