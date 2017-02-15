Две молдаванки вербовали девушек для оказания сексуальных услуг

За торговлю людьми задержаны две уроженки Страшенского и Резинского районов. Они вербовали девушек для оказания сексуальных услуг в ночных клубах на Кипре.

Задержанным 21 и 22 года. Жертв они искали в социальных сетях, сами оформляли им необходимые документы, покупали билеты и провожали в аэропорт.

Одну из подозреваемых задержали в Кишиневском аэропорту, когда она провожала девушку в Стамбул.

Задержанным за торговлю людьми грозит до 15 лет лишения свободы.