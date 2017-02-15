Председатель КСТР призывает ужесточить наказание за нарушение Кодекса ТВ и радио

Председатель Координационного совета по телевидению и радио (КСТР) Дину Чокан призывает депутатов ужесточить наказание за нарушение Кодекса телевидения и радио.

Об этом он сказал в среду на заседании парламентской комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ.

Он считает, что существующая система, при которой серьезность наказания постепенно увеличивается по мере повторения нарушения, не эффективна, как и максимальный штраф в 5 тыс. леев, передает ИНФОТАГ.

"Неэффективность наших санкций была доказана в ходе недавней избирательной кампании. Мы подготовили пять отчетов о мониторинге работы телеканалов во время кампании по выборам президента, в которых сообщали о нарушениях и применяли санкции, но все это не возымело эффекта", – отметил Дину Чокан.