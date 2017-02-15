Дзюдо может стать частью школьной программы

Дзюдо могут ввести в школьную программу Молдовы, в качестве альтернативы уроку физического воспитания.

Пока эта инициатива будет опробована в десяти школах и лицеях республики, сообщает NOI.md.

Это предусмотрено в новом соглашении о сотрудничестве между Министерством молодежи и спорта Молдовы, Международной федерацией дзюдо и Федерацией дзюдо Молдовы, подписанном в период 10-13 февраля в Париже, куда министр молодежи и спорта Виктор Зубку ездил с официальным визитом.



Международная федерация дзюдо окажет Молдове значительную поддержку, обеспечив 10 школ и лицеев татами и полным комплектом из 100 кимоно.



Проект является довольно популярным во всем мире, чемпионом мира в этом отношении является Венгрия, где проект реализуется уже два года более чем в 200 школах.