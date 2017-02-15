Опасность взрыва в Ниспоренах

Сегодня утром цистерна с почти 30 тоннами дизельного топлива стала причиной пожарной тревоги.

Инцидент произошел возле села Бурсук Ниспоренского района, где появилась опасность, что цистерна, перевозящая нефтепродукты, может опрокинуться.



Около 11:00 на место прибыла еще одна цистерна, куда было перекачено топливо, сообщает NOI.md.

В течение всего этого времени зона была окружена, и пожарные были готовы в любой момент вмешаться, чтобы ликвидировать возможные последствия.

В результате инцидента никто не пострадал, а обстоятельства случившегося предстоит выяснить.