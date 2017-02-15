Amazon получил патент на использование парашютов при доставке

Один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров Amazon получил патент на использование парашютов при доставке товаров клиентам по воздуху с помощью дронов (беспилотных летательных аппаратов, БЛА), говорится в сообщении Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO).

В декабре 2016 года Amazon получил патент на создание летающего склада для дронов-курьеров.

Летающий склад с товарами будет представлять собой дирижабль, который будет находиться в воздухе на высоте 45 тысяч футов (13,716 километра). Предполагается, что когда клиент оформит заказ, дроны-курьеры возьмут товар со склада и доставят его, сообщают РИА Новости.

Amazon рассматривает вариант, когда дроны с товарами не будут приземляться непосредственно перед домом покупателя, а для экономии заряда аккумулятора станут сбрасывать покупки клиентам с помощью парашютов.

Компания в заявке в USPTO отмечает, что обычные парашюты не подходят для заявленных ими целей. В связи с этим Amazon предлагает инновации, которые позволят управлять траекторией снижения товаров на парашютах, отмечено в сообщении. Система доставки товаров может быть реализована в нескольких вариантах. Груз может "отстреливаться" с помощью пневматики, механических крепежей с пружинами или отпускаться электромагнитами. Траектория спуска может быть как почти вертикальной, так и параболической.

"Кроме того, система доставки пакетов с грузами может также контролировать пакет во время его спуска. Пакет может быть оснащен одной или несколькими поверхностями управления (закрылками – ред.). Инструкции могут быть переданы из БЛА через радиочастотный модуль, который управляет ими для изменения вертикального спуска, чтобы избежать препятствий или стабилизировать груз", — следует из документа.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.