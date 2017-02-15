Журналист New York Times извинился за оскорбление в адрес Меланьи Трамп

Журналист американской газеты New York Times Джейкоб Бернштайн принес извинения первой леди США Меланье Трамп, которую назвал "проституткой".

Об этом Бернштайн написал в своем Twitter. "На вечеринке в ходе беседы, которую я считал личной, я отпустил глупый комментарий о первой леди. Мои редакторы прояснили, что такое поведение не согласуется со стандартами Times, и я с этим согласен", — написал репортер.

"Я глубоко сожалею", — добавил он.

Журналист оскорбительно отозвался о Меланье Трамп в воскресенье вечером на мероприятии, приуроченном к Неделе моды в Нью-Йорке, сообщают РИА Новости.

Его услышала модель Эмили Ратаковски, которая затем написала об этом в своем Twitter. "Я сидела рядом с репортером из NYT, который сказал мне, что Меланья Трамп — проститутка", — написала модель.

Редакторы New York Times объявили выговор репортеру и назвали его комментарий "абсолютно неуместным".