В Пакистане прогремел взрыв у медкомплекса, есть погибшие

Взрыв прогремел в среду в пакистанском городе Пешавар неподалеку от границы с Афганистаном: два человека погибли, еще 18 получили ранения.

По данным полиции, террорист-смертник на мотоцикле врезался в правительственный автомобиль близ медицинского комплекса в районе Хайятабад, после чего произошел взрыв, сообщают РИА Новости.

Здание медицинского центра собирался посетить лидер оппозиционной пакистанской партии "Техрик-е-Инсаф" (ПТИ) Имран Хан. Сообщается, что он не пострадал.