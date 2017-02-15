Бельгиец выиграл в лотерею 23,5 миллиона евро

Житель Бельгии выиграл во вторник 23,5 миллиона евро в европейской лотерее EuroMillions.

Благодаря EuroMillions миллионерами ежегодно становятся несколько жителей Бельгии.

Так, в октябре 2016 года уборщик улиц из Брюсселя сорвал в EuroMillions джекпот в 168 миллионов евро, что стало самым крупным выигрышем в истории королевства, сообщают РИА Новости.

Первый тираж лотереи EuroMillions прошел 13 февраля 2004 года в трех странах: Франции, Испании и Великобритании. В октябре 2004 года к лотерее присоединилось еще шесть стран: Люксембург, Бельгия, Швейцария, Португалия, Ирландия и Австрия.

Выигрыши облагаются налогом только в Швейцарии. Один лотерейный билет стоит два с половиной евро. Всего участниками лотереи являются около 200 миллионов человек.

По данным комиссии-регулятора индустрии развлечений, жители Бельгии только в 2013 году потратили 964 миллиона евро на азартные игры.

При расчетах эксперты комиссии суммировали доходы казино и залов с игровыми автоматами, а также средства, получаемые от пари, за вычетом выигрышей игроков.

Если к этой сумме прибавить 570 миллионов евро (за вычетом выигрышей), которые потратили бельгийцы на игру в национальную лотерею, то общая стоимость понесенных гражданами королевства расходов на азартные игры составит в 2013 году более 1,5 миллиарда евро, отмечали эксперты.