В Чадыр-Лунге прошёл показ платьев в гагаузском национальном стиле

В Чадыр-Лунге прошёл показ платьев в гагаузском национальном стиле. Над коллекцией уже два года работает руководитель Театра моды при детском доме творчества Лидия Тодиева.

По словам модельера, основная задача - это воссоздание гагаузских национальных нарядов.



Наряды сшиты в разной цветовой гамме, с использованием старинных гагаузских украшений. Каждое платье по-своему уникально и призвано показать характер девушки.



Как отметила для Gagauz.md Лидия Тодиева, у неё возник интерес к внешнему виду гагаузов, и эскизы будущих нарядов создавались на основе рассказов её бабушки, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.



Некоторые старинные платья были перешиты таким образом, как их увидела модельер, но при этом сохранился национальный колорит.