7 грузовиков мусора вывезли из квартиры кишиневца

Пожилой житель одного из домов столичного сектора Рышкановка превратил свою квартиру в настоящую свалку. Сотрудники муниципальных служб вывезли из нее 7 грузовиков различного мусора.

По словам соседей, мужчина проживал в квартире один, сообщает point.md.

У него наблюдались признаки психического заболевания. Накануне он был госпитализирован в психиатрическую больницу, а в квартиру пришла его бывшая жена, являющаяся ее хозяйкой.

По словам соседей, мужчина постоянно выпрашивал у них вещи, которыми впоследствии не пользовался. Они высказали подозрение, что по возвращении мужчины из больницы "собирательство" продолжится.