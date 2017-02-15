Продали ребенка: двое молдаван и гражданка Германии задержаны на границе в Леушанах

Пограничники задержали трех человек, двое из которых граждане РМ/Румынии и гражданка Германии, которые пытались незаконно вывести новорожденного ребенка.

По имеющимся данным, подозреваемые были задержаны на таможне в Леушенах.

Подозреваемые имели доверенность, выданную нотариусом в Бельцах, и оформленную на женщину из Германии. Отец ребенка выразил свое согласие, чтобы его ребенок выехал на отдых с 10 марта.

Также известно, что семья ребенка очень бедная, а отец ребенка, обвиняемый ранее за разбой, недавно вышел из тюрьмы.

Пограничникам показалось странным, что ребенок, которому всего 12 дней, едет в сопровождении гражданки другой страны.

Из разговора с подозреваемыми, они выяснили, что ребенок был продан.

Ведется расследование.







