В Абхазии автобус с туристами из России забросали камнями

В городе Гагра в Абхазии неизвестные хулиганы закидали камнями автобус с российскими туристами. Инцидент произошел возле ресторана Гагрипш.

Неизвестные из кустов закидали камнями автобус с возвращавшимися в Россию туристами. В автобусе находились 52 человека, среди них пятеро детей, сообщает korrespondent.net.

В результате, несколько туристов получили легкие ушибы и порезы, в том числе пятилетний ребенок, сидевший под разбитым окном.

Водитель туристического автобуса вызвал милицию, однако задержать хулиганов не удалось.

"Вместе с сотрудниками милиции мы прочесали окрестности, но этих хулиганов не нашли. Туристам подали новый автобус, все пересели в него, но когда отъехали от места происшествия на несколько метров, злоумышленники в автобус кинули еще один камень", – сообщил водитель.

Водителю автобуса и туристам пришлось пересесть уже в третий автобус и в сопровождении сотрудников ГАИ добраться до границы.