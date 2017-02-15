В Дубае построят вращающийся небоскреб. Видео

Мода на 360 вышла далеко за пределы видео. К 2020 году в Дубае будет построен первый в мире небоскреб, состоящий из 80 этажей, вращающихся относительно друг друга.

К 2020 году Дубай собирается увеличить свой отрыв от других мегаполисов, построив первый в мире вращающийся небоскреб. Он будет состоять из 80 этажей, каждый из которых будет вращаться относительно центральной оси.

При этом скорость и направление вращения каждого этажа его обитатели смогут выбирать сами. Причем, с помощью голосового управления.

Уникальность здания будет в том числе и в том, что жильцы смогут наблюдать рассвет и закат из одного и того же окна, просто поворачивая свой этаж соответствующим образом в течение дня.

При взгляде со стороны, небоскреб будет постоянно в движении.

Между этажами будут расположены ветряные турбины, которые будут генерировать электроэнергию для нужд здания.

Проект такоего небоскреба еще в 2008 году обнародовал известный архитектор Дэвид Фишер. Приблизительная минимальная стоимость апартаментов в этом небоскребе составит не менее $30 млн.