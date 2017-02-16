Минувшей ночью было оштрафовано почти 50 таксистов

Почти 50 таксистов оштрафовали минувшей ночью в ходе операции "Белые ночи". Ещё семеро остались без номерных знаков. Кроме того, полиция задержала водителя, объявленного в розыск.

Операцию провели Национальный инспекторат патрулирования, налоговые инспекторы и сотрудники Национального агентства автотранспорта.

Во время рейда полиция задержала таксиста, который находился в розыске. Его подозревают в том, что он спровоцировал ДТП, в котором пострадали люди.

"Он находится в розыске на основании статьи 264 уголовного кодекса. Он был участником ДТП, в котором пострадали люди. У них диагностировали травмы средней тяжести", - сказал патрульный инспектор Ион Северин.

Мужчина обвинения отвергает.

Штрафы выписали и таксистам, работающим без справки о профессиональной компетентности.

"Срок годности истёк в декабре. Не обновил, потому что не было времени".

Семь водителей остались без номерных знаков. Они работали незаконно.

Власти намерены и в дальнейшем проводить такие рейды.

"Цель операции - выявить и наказать автовладельцев, которые оказывают незаконные услуги такси. В то же время, таким образом мы намерены дисциплинировать водителей, призвать их к ответственности, чтоб они работали на законных основаниях", - отметил замминистра транспорта Сергей Букэтару.





