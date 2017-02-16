В Кишиневе открылась выставка "Эксповин-2017"

50-летний дивин в хрустальных бутылках, ликёр из миндаля с медом, крепкие напитки с ароматом цветов - это лишь некоторые новинки, представленные на выставке "Эксповин 2017". Она собрала десятки отечественных производителей. Приобрести их продукцию на выставке можно по сниженным ценам.

Производители крепких напитков гордятся своими новинками.

"Мы представили особый сладкий ликёр. Для Молдовы - это эксклюзивный товар. Он изготовлен из дивина, мёда и миндаля. В наших специализированных магазинах его можно приобрести по 84 лея", - сказала PR-менеджер винодельческой компании Марианна Фокша.

"Напиток очень интересный: крепость 40%, 25-летний. Получен путем дистилляции вина. В нем очень интересное сочетание ароматов полевых цветов и пряностей. Продаем со скидкой по 399 леев", - отметила менеджер по продажам винодельческой компании Родика Илиеску.

На выставке можно было найти и дивин стоимостью 12 тысяч леев. Его выдержка - 50 лет.

"Месяц назад мы выпустили дивин, который назвали "Aroma 50 лет". Это элитный напиток с особым вкусом и ароматом. В наших специализированных магазинах он стоит 12 тысяч. Бутылка изготовлена из хрусталя с позолотой, а коробка для хранения отделана кожей", - подчеркнул коммерческий директор предприятия Василий Былич.

Среди посетителей "Эксповин-2017" было немало иностранцев.

"Мы очень довольны качеством вин и дивинов, которые попробовали здесь".

"Я обратил внимание, что молдавские вина нравятся европейцам".

Как заметил замминистра сельского хозяйства выставка собрала лучших виноделов страны.

"Наши основные усилия направлены на продвижение отечественных вин на международные рынки. Нам есть, что представить, поэтому мы будем и впредь проводить такие выставки", - сказал замминистра сельского хозяйства Василий Лука.

В нынешнем году в выставке "Эксповин" участвуют 77 компаний. Продлится она до 18 февраля.