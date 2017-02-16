Нацармия получила новую партию военной техники от правительства США

Национальная армия получила новую партию военной техники от правительства Соединенных Штатов.

41 единицу транспортных средств и грузовых автомобилей. 34 из них уже доставили в страну, остальные семь доставят до конца марта.

Как сообщило Министерство обороны, молдавские военные будут использовать технику во время национальных и международных учений. Её предоставили в рамках Соглашения о сотрудничестве, подписанного между правительствами Молдовы и США в марте 94 года.

В 2014-ом США подарили Национальной армии 39 машин типа Хаммер и военное оборудование.







